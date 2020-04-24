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Kocaeli´de fırıncılar her gün gün askıya 100 ekmek koyacak

DHA

Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, ramazan ayında Kocaeli´deki 500 fırının askıya her gün 100 ekmek koyacağını, vatandaşların da desteği ile bu sayının artmasını beklediklerini söyledi. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, kentte ramazan ayı boyuncu 370 gram pidenin 3,5 TL´den, halk ekmek büfelerinde ise 370 gram pidenin 2.75 TL´den satışa sunulacağını söyledi. Ali Sarı, Kocaeli´de bulunan 100 fırının her gün askıya 100 tane ekmek koyacağını belirtti. Vatandaşların desteğiyle bu rakamın daha da artmasını beklediklerini belirten Sarı,...

Kocaeli´de fırıncılar her gün gün askıya 100 ekmek koyacak

<br>Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, ramazan ayında Kocaeli´deki 500 fırının askıya her gün 100 ekmek koyacağını, vatandaşların da desteği ile bu sayının artmasını beklediklerini söyledi.<br>Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, kentte ramazan ayı boyuncu 370 gram pidenin 3,5 TL´den, halk ekmek büfelerinde ise 370 gram pidenin 2.75 TL´den satışa sunulacağını söyledi. Ali Sarı, Kocaeli´de bulunan 100 fırının her gün askıya 100 tane ekmek koyacağını belirtti. Vatandaşların desteğiyle bu rakamın daha da artmasını beklediklerini belirten Sarı, "Kocaeli genelindeki 500 fırınımızda günde 100 ekmek askıya asılacak. Toplam 50 bin ekmek olacak. Fırınların askıda ekmek sayısı ayda 1,5 milyon adet olacak. Ramazan ayında vatandaşlarımızın askıda ekmek bağışları artıyor. Yardımlaşma çağrımızı da buradan yapalım. Bu süreci birbirimize destek olarak atlatalım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Sebahattin AYDIN<br>2020-04-24 09:35:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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