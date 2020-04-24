Başkan Büyükaydın, 23 Nisan çocuklarını video konferans ile kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, korona virüs önlemleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Kocaeli’ne gelemeyen beş farklı ülkeden çocuklarla video konferans üzerinden görüştü.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Covit19 salgını nedeniyle iptal olan ve on ikinci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına gelmesi planlanan ancak virüs salgını nedeniyle Kocaeli’ye gelemeyen beş farklı ülkeden beş çocukla video konferans üzerinden görüştü. Malezya, Rusya, Sırbistan, Svaziland (Güney Afrika) ve Ukrayna’daki çocukların bayramını kutlayan Büyükakın, “Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek millî bayram olan 23 Nisan’ın coşkusunu sizlerle birlikte yaşayacaktık, ancak korona virüs bu sevincimize engel oldu” dedi.

Görüşmede 23 Nisan tarihinin Türkiye için önemine değinen Büyükakın, “Bağımsızlığımızın sembolü olan 23 Nisan tarihi, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak hediye edilmiştir. Dünya genelinde çocuklar için bir bayramın kutlandığı ilk ve tek ülke de Türkiye’dir. Bu vesileyle 23 Nisan’ı dünya çocuklarına armağan eden Atatürk’ü de bir kez daha minnetle anıyorum. Bu arada ülkeleriniz olan Malezya, Sırbistan, Rusya, Ukrayna ve Svaziland’ı da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz dünyanın dört bir köşesinden bu canlı yayında benimle beraber oldunuz, mutluluğumu ve sevincimi tarifi edemem” diye konuştu.

İngilizce olarak çocuklarla görüşen Büyükakın, “Biz de Kocaeli’nde 11 yıldır 23 Nisan tarihini bir şenlik ve festival havasında kutluyoruz. Bu yıl da dünyanın dört bir köşesinden gelecek olan çocuklarımızı Kocaeli’de ağırlamanın heyecanı içinde etkinliklerimiz planlamış, hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Ancak Çin’den çıkıp, tüm dünyaya yayılan Covid19 salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan etkinliklerimizi ertelemek zorunda kaldık. O nedenle bu 23 Nisan’da belki bir arada değiliz ama gönüllerimiz beraber. Bizler Türkiye’de 23 Nisan coşkusunu, ulusal egemenliğimizin kutlamasını ve çocuk bayramımızı evlerimizde yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükakın, “Biz yöneticiler olarak; Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında hem kendi çocuklarımızı, hem de tüm çocukları, daha güvenli, güzel, müreffeh bir dünyaya kavuşturmayı hedefliyoruz. Bugün, maalesef bölgemiz başta olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde büyüklerin yol açtığı sorunların bedelini, en fazla çocuklar ödüyor. Dünya’nın bir tarafındaki açgözlü insanlar yüzünden, dünyanın diğer tarafındaki çocuklar kıtlık ve yokluk içinde yaşıyor. Sizlerin kalbindeki güzelliğin, temizliğin, sıcaklığın tüm insanlığı saracak kadar büyük, herkese yetecek kadar bereketli olduğuna inanıyorum. Ümit ediyorum ki, en kısa zamanda Covid19 virüsünün etkileri sona erecek ve gelecek yıl yine Türkiye’de ve Kocaeli’de yer gök bayraklarla donanacak, inşallah sizleri de aramızda göreceğiz. Biz çocuklar; savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, açlığın, yokluğun ve yoksulluğun olmadığı; mutlu, huzurlu ve barış dolu bir dünya istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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