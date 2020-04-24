Kartepe’de çocuklar 23 Nisan coşkusunu böyle yaşadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hazırlanan özel araçla kutladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile evlerinden Kartepelileri’n 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ramazan ayının ilk gecesini Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman hazırlanan 23 Nisan aracı ile kutladı.

MİNİKLER 23 NİSAN ARACI İLE COŞTU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ilçe 15 bin adet Türk bayrağı ile süslendi. 23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırlanan araç ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman vatandaşlaın bayramlarını ve Ramazan aylarını kutladı. Çocuklar yapılan etkinlikle 23 Nisna coşkusu yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Egemenliğimizin nişanesi, Millet iradesinin timsali Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağanıdır. Kartepemizi sokak sokak gezerek Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri tüm çocuklarımızın bayramını kutladık. Yarınlar sizinle daha güzel daha güçlü olsun” dedi.

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