Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze belediyesi tarafından ilçede bulunan ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 9 bin Ramazan kolisi dağıtılmaya başlandı.

Gebze Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan Ramazan kolileri, adreslerine ulaştırılmaya başlandı. Mevlana kapalı pazar yerinde araçlara yüklenen koliler, sahiplerine gönderilmek için yola çıktı. Dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Rahmet, bereket, mağfiret ve paylaşma ayı olan mübarek Ramazan’da vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere erzak kolilerimizi adreslerine gönderilmek üzere ekiplerimizi ilçemizin dört bir yanına yönlendirdik. İhtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm Gebzeli hemşerilerimizin bu mübarek ayda da yanlarında ve emrinde olacağız. Tüm hemşerilerimizin Ramazanları mübarek olsun inşallah. Ramazan paylaştıkça güzel” dedi.

Gebze’de, Ramazan ayında 9 bin adet erzak kolisi ekipler tarafından adreslere ulaştırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.