Aralarında para toplayan esnaf 165 gıda kolisi dağıttı

Detaylar belli oldu! O para için kimler başvurabilir?

Kocaeli’nin Derince ilçesinde aralarında para toplayan vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine 165 Ramazan kolisi dağıttı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir araya gelen işletme sahipleri, ihtiyaç sahipli vatandaşların Ramazan ayında zor durumda kalmalarını önlemek amacıyla aralarında para topladı. Huzeyfe Koçak, Cihan Kurdal, Emre Sarı isimli 3 vatandaşın girişimiyle başlatılan kampanyaya ilçede bulunan işletme sahipleri de destek verdi. Toplanan paralarla alınan gıda ürünleri ile 165 yarım kolisi hazırlandı. Vatandaşlar hazırlanan kolileri araçlarına yükleyerek ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürdü.

Daha çok insana gıda kolisi ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Emre Sarı isimli vatandaş, “Ramazan’da kimse aç yatmasın diyerek yola çıktık ve çevremizdeki esnaf arkadaşlarımızla birlikte toparladığımız paralarla bu kolileri hazırladık. Şimdi dağıtacağız. Allah nasip ederse bunun tekrarını da yapmayı düşünüyoruz” dedi.

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