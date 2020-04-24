(Görüntülü) Koronavirüs temizliği 18 yıl önce işlenen cinayeti ortaya çıkardı

İZMİT'te, çöp sahasında çuval içerisinde ceset bulunurken, 18 yıllık cinayet ortaya çıktı. Kardeşi tarafından 18 yıl önce öldürülen Ercüment Çetin?in evde kumun içerisine gömüldüğü, metruk dairede apartman yönetiminin temizlik yaptığı sırada çuvalın atıldığı belirlendi. Öldürülen Ercüment Çetin?in gözaltına alınan 2 kardeşi adliyeye sevk edildi. <br>Salı günü, İzmit Karadenizliler Mahallesi'ndeki çöp döküm alanında geri dönüşüm malzemelerinin ayrıştırıldığı sırada, çuval içerisinde battaniyeye sarılı halde çürümüş bir ceset bulundu. İşçiler durumu hemen polise bildirdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri araştırma başlattı. Polis, çöp kamyonlarının sürücüleriyle görüşerek çuvalın hangi bölgeden alındığını belirledi. Çuvalın, İzmit Serdar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki bir daireden çöpe atıldığını belirleyen polis, apartman yöneticilerinin koronavirüs temizliği kapsamında 1999 yılından itibaren kullanılmayan ve kapısı olmayan dairede de temizlik yaparak burada bulunan çuvalı çöpe attıkları öğrenildi. <br>Polis yaptığı araştırmada dairenin, 17 Ağustos 1999 depreminde evi boşaltıp Sakarya'ya taşınan bir aileye ait olduğunu öğrenince ailenin Sakarya'daki adreslerine ulaştı. Polis, R.Ç. (39) ve E.Ç .(42) isimli kardeşlerin ifadesini alınca cinayet ortaya çıktı. R.Ç.'nin ifadesinde ağabeyi Ercüment Çetin'in çok öfkeli biri olduğunu ve sık sık kavga ettiklerini, bu yüzden sinirlerine hakim olamayarak 18 yıl önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. R.Ç., daha sonra cesedi battaniyeye sarıp çuvala koyduktan sonra Sakarya?dan İzmit'te bulunan ve kullanılmadıkları evlerindeki bir odada bulunan kumun içine gömdüğünü itiraf etti. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan R.Ç ve E.Ç. adliyeye sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli <br>2020-04-24 15:18:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.