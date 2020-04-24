Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı (2) 

<br>CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI <br>18 yıl önce kardeşini öldürerek cesedini çuvala koyup kullanmadıkları evde kuma gömen R.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ağabeyi E.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-04-24 18:23:07<br>
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