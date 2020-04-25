Yasağın 3'üncü gününde Kocaeli sokakları boş kaldı

<br>Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. <br>Sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde, Kocaeli'nin sokak ve caddeleri boş kaldı. Fırın çalışanları, mahallelerde dolaşarak ekmek satışı yaptı. Belediye ekipleri de kent genelinde temizlik çalışmalarına devam etti.<br>Polis ekipleri ise tüm ilçelerin girişlerinde uygulama noktası kurdu. Sokağa çıkanların tek tek ateşi ölçülürken, izin belgesi olmayanlara idari ceza uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR<br>2020-04-25 11:13:47<br>
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