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Dilovası’nda şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İHA

Dilovası Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen "Evde Kal Şiir Oku" ödüllü şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Dilovası’nda şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Dilovası Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen “Evde Kal Şiir Oku” ödüllü şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Dilovası Belediyesi, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında korona virüs salgını nedeniyle evinde kalan ve eğitimlerini evinden sürdüren İlköğretim 123 ve 4.sınıf öğrencilerine yönelik 23 Nisan temalı "Evde Kal Şiir Oku" ödüllü şiir yarışması düzenledi. 1722 Nisan tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya yaklaşık 250 öğrenci başvurdu. Öğrencilerin evinde okudukları “23 Nisan temalı” şiirleri videoya kaydederek Dilovası Belediyesi ‘Whatsapp’ hattına göndererek katıldıkları yarışmada, yapılan değerlendirmeler sonucu dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencileri, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve ilçede görev yapan öğretmenlerden teşekkül eden uzman bir jüri belirledi. Yarışmada dereceye girerek birinci olan Asya Zengin’e 1000 TL’lik, ikinci Doğukan Erekliye 500 TL’lik ve üçüncü olan Yaren İşlican’a ise 250 TL’lik ödülleri takdim edildi. Yarışmada ayrıca jüri özel ödülleri de verildi. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Dilovası Belediye Başkanı Hamza, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Songül Dereli’nin elinden aldılar.
23 Nisan’ı gelecek yıl daha güzel ve coşkulu kutlayacaklarını ifade eden Başkan Şayir, “Salgın nedeniyle bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kısıtlı etkinlikler ile icra etsekte, önümüzde ki yıl daha coşkulu bir şekilde kutlayacağımızın sözünü veriyor, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Ayrıca yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimizi de tek tek tebrik ediyorum. Hepsi birbirinden değerli güzel şiirlerdi. Dereceye girerek ödüllerini alan öğrencilerimiz dışında, yarışmamıza katılan tüm öğrencimize de çam sakızı, çoban armağanı hediyelerimiz ile evlerine göndereceğiz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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