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İzmit Belediyesinin yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

İHA

İzmit Belediyesi, hayırsever vatandaşların gönderdiği malzemelerle hazırladığı gıda kolilerini haline getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesinin yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

İzmit Belediyesi, hayırsever vatandaşların gönderdiği malzemelerle hazırladığı gıda kolilerini haline getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.
Korona virüs sebebi ile ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olmayı amaçlayan İzmit Belediyesi, başlattığı dayanışma kampanyasını tüm hızıyla sürdürüyor. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların gönderdiği ve marketlerde oluşturulan dayanışma askılarından toplanan gıda malzemeleri, yapılan detaylı analizlerin ardından gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. İzmit Belediyesi, gönderilen ve yapılan yardımları kayıt altında tutuyor. Yardımların doğru adrese gitmesi için analiz çalışması gerçekleştiren İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahipleri ile yardım etmek isteyen vatandaşları buluşturuyor. Yardım kolileri, resmi üniformalı personeller aracılığıyla kapıya kadar götürülerek, yardım ulaştırılan kişinin imzası karşılığında teslim ediliyor.
Çalışma durumu, ailede kaç kişinin yaşadığı, engelli, yaşlı ve hasta durumu, ev sahipliği durumu gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu incelemelerin ardından, ihtiyaç sahipleri belirleniyor. Kampanyaya bugüne kadar toplam 5 bin 152 başvuru yapıldığı, gerçek ihtiyaç sahibi ailelerden 3 bin 568’ine İzmit Belediyesi tarafından yardım kolisi ulaştırıldığı öğrenildi. Yardım kolisi dağıtımında, salgın süresince çalışamayacak durumda olanların öncelikli olarak değerlendirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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