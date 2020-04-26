İzmit Belediyesi’nden 60 yeni geri dönüşüm konteyneri

İzmit Belediyesi geri dönüşüm çalışmaları kapsamında mahallelere 60 yeni konteyner dağıttı.

İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları ve korona virüsle mücadele kapsamında eksikliği bulunan mahallelerde konteyner dağıtımlarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Yahyakaptan Mahallesi ve Erenler Mahallesi’ne toplamda 60 yeni konteyner dağıtıldı. Toplum ve çevre temizliği açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında atıkların çöpe atılmaması ve çevrenin korunarak ekonomiye katkı sağlanması amacıyla geri dönüşüm konteynerleri dağıtımına devam ediyor. Ayrıca İzmit Belediyesi tarafından bazı market ve sitelere 10 adet geri dönüşüm sepeti bırakıldı.

Konteynerlerin sayılarının arttırılacağını ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında tüm mahallelerde dağıtımların devam edeceğini açıklayan İzmit Belediyesi, vatandaşları da geri dönüşüm atıklarının konteynerlere atılması konusunda uyardı. Geri dönüşüm konteynerlerine çöp atılmamasını rica eden yetkililer, korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde tüm konteynerlerin sık sık dezenfekte edildiğini söyledi. .

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