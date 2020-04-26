İzmit Körfezi’nde yunuslar deniz yüzeyi temizleme aracıyla yarıştı

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İzmit Körfezi’nde deniz yüzeyi temizleme aracıyla yarışan yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.

Balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi’nde deniz yüzeyine çıkan yunuslar, deniz temizleme aracı ile yarıştı. İzmit Körfezi’nde günlük temizleme çalışmalarını yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz temizleme aracının seyri sırasında su yüzeyine çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu. O anlar ise araçta bulunan ekipler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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