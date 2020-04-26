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Pencerede İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan maganda yakalandı (2) 

DHA

Pencerede İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan maganda yakalandı (2) 

<br>SERBEST BIRAKILDI <br>Kocaeli´nin Darıca ilçesinde, silahla havaya ateş ederek, Havva Gülmez´in yaralanmasına neden olan S.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. S.Y.´nin, ailenin komşusu olduğu, binadan ateş ettiği sırada Havva Gülmez´i vurduğu öğrenildi. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT<br>2020-04-26 16:06:15<br>

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