Körfez fırınlarına Ramazan denetimi

Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri pide satışı yapan fırınlarda gramaj kontrolü, maske ve eldiven kullanımı konusunda denetimler gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ramazan ayı dolayısıyla pide satışı yapan fırınlarda denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında getirilen tedbirler doğrultusunda pide satışı yapan fırınlarda Zabıta ekipleri maske ve eldiven kullanımı konusunda denetimler gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri genelge kapsamında getirilen pide üretim saat sınırlandırılması hususunda hatırlatmalarda bulunurken, gramaj kontrolü de gerçekleştirildi.

Öte yandan Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde vatandaşın ayağına hizmet götürmeye devam etti. Bu kapsamda Körfez Belediyesi ekipleri 23 Nisan günü başlayan ve 26 Nisan saat 24.00’a kadar süren sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların talep ettiği temel ihtiyaçları karşıladı.

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