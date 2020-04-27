Otobüs şoförü motosikletle evine giderken kazada öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otobüs şoförü motosikletle evine giderken kazada öldü

DHA

İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan Mustafa Tekoğul (45), geçirdiği motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde İzmit Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fırının ekmek dağıtım aracı olan R.B. (39) idaresindeki 41 RP 185 plakalı hafif ticari araç ile mesaiden çıkarak evine giden Mustafa Tekoğul idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Mustafa Tekoğul, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile özel hastaneye kaldırıldı. Tekoğul hastanede...

Otobüs şoförü motosikletle evine giderken kazada öldü

<br>İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan Mustafa Tekoğul (45), geçirdiği motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.<br>Olay, dün akşam saatlerinde İzmit Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fırının ekmek dağıtım aracı olan R.B. (39) idaresindeki 41 RP 185 plakalı hafif ticari araç ile mesaiden çıkarak evine giden Mustafa Tekoğul idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Mustafa Tekoğul, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile özel hastaneye kaldırıldı. Tekoğul hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde şehir içi otobüs şoförlüğü yaptığı öğrenilen Mustafa Tekoğul'un cenazesi bugün Doğantepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR<br>2020-04-27 12:59:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darıca’da sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleri başlıyor
YEREL HABERLER Darıca’da sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleri ...
Körfez'e yeni bir pazar alanı
YEREL HABERLER Körfez'e yeni bir pazar alanı
(Özel) Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de vatandaşlar sokaklara akın etti ‘Evde kalın’ çağrısı yapan vatandaş, “Ben de çıktım ama pişmanım” diyerek kendini savundu Evlerinde kalmayan vatandaşlar, güneşten korunmak için saçakların altında serinledi
YEREL HABERLER (Özel) Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği ...
Kocaeli´nde 523 kişiye, 1 milyon 242 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kocaeli´nde 523 kişiye, 1 milyon 242 bin lira ceza ...
Körfez fırınlarına Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Körfez fırınlarına Ramazan denetimi
Başiskele’de bahar temizliği sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de bahar temizliği sürüyor
Çoban Mustafa Paşa kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Çoban Mustafa Paşa kabri başında anıldı
Başiskele zabıtasından fırınlara ramazan denetimi
YEREL HABERLER Başiskele zabıtasından fırınlara ramazan denetimi
Başiskele zabıtasından fırınlara ramazan denetimi
YEREL HABERLER Başiskele zabıtasından fırınlara ramazan denetimi
Yollar, bakım ve onarımdan geçiyor
YEREL HABERLER Yollar, bakım ve onarımdan geçiyor
Evine dönerken ekmek dağıtım aracıyla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Evine dönerken ekmek dağıtım aracıyla çarpışan ...
(Görüntülü) Yunuslar, İzmit Körfezi'nde deniz süpürgesine eşlik etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunuslar, İzmit Körfezi'nde deniz ...
İstiklal Marşı'nı okurken vatandaşı yaralayan maganda gözaltına alındı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nı okurken vatandaşı yaralayan maganda ...
Pencerede İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan maganda yakalandı (2) 
YEREL HABERLER Pencerede İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan ...
İzmit Körfezi’nde yunuslar deniz yüzeyi temizleme aracıyla yarıştı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’nde yunuslar deniz yüzeyi temizleme ...
(Görüntülü) Denizdeki atıl iskelenin yıkımında sona gelindi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Denizdeki atıl iskelenin yıkımında sona ...
İzmit Belediyesi esnafa siper maske dağıtacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi esnafa siper maske dağıtacak
(Görüntülü) Pencerede İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan maganda yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pencerede İstiklal Marşı okuyan kadını ...
Denizdeki atıl iskelenin yıkımında sona gelindi
YEREL HABERLER Denizdeki atıl iskelenin yıkımında sona gelindi
Pencerede İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan maganda yakalandı- Yeniden
YEREL HABERLER Pencerede İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan ...
Balkonda İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan maganda yakalandı
YEREL HABERLER Balkonda İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan ...
(Görüntülü) Kocaeli'de jandarma drone ile denetim yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de jandarma drone ile denetim ...
Kocaeli'de jandarma drone ile denetim yaptı
YEREL HABERLER Kocaeli'de jandarma drone ile denetim yaptı
İzmit Belediyesi ekiplerinin virüsle mücadelesini fotoğraflayarak teşekkür etti
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi ekiplerinin virüsle mücadelesini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X