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Darıca’da sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleri başlıyor

İHA

Darıca Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleriyle vatandaşların evlerine konuk olacak.

Darıca’da sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleri başlıyor

Darıca Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleriyle vatandaşların evlerine konuk olacak.
Bir yandan korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, bir yandan da Ramazan ayının ruhuna uygun yaşanması için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda Darıca Belediyesi, geleneksel Ramazan eğlencelerini sosyal medyaya taşıyarak orta oyunları ve Hacivat ile Karagöz gösterilerinin yanı sıra Kur’an tilaveti ve sohbet programlarıyla da Darıcalılara dolu dolu bir Ramazan yaşatacak. 2 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30’da Hacivat ile Karagöz gösterisi ile başlayacak olan Sosyal Medyada Ramazan etkinlikleri, 3 Mayıs Pazar günü saat 18.30’da Orta Oyunu ile devam edecek ve bütün programlar sosyal medyadan canlı yayınlanacak.
Etkinlik kapsamında 5 Mayıs Salı günü İlahiyatçı Yazar Vehbi Karakaş saat 18.30’da sohbet programıyla Darıcalılarla buluşacak. Emek Merkez Cami Kayyımı Haydar Gültekin, İlahiyatçı Yakup Ayaz, Osmangazi Kuran Kursu Öğreticisi Fahrettin Atıcı ve Erenler Cami Uzman İmam Hatibi İlyas Şahan, Kur’an tilavetiyle Darıcalılara Kur’an ziyafeti sunacak. Kadir Gecesi için de özel bir program hazırlayan Darıca Belediyesi, Kur’anı Kerim okuma birincisi Mehmet Bilir ve Dursun Ali Erzincanlı’yı Darıcalılarla buluşturacak. 19 Mayıs Salı günü saat 21.00’da başlayacak Kadir Gecesi özel programı da yine sosyal medyadan canlı yayınlanacak.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 11 ayın sultanı Ramazan’ı ruhuna uygun ve coşkulu bir şekilde geçirmek istediklerini ifade ederek “Bu yıl koronavirüs nedeniyle buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Her zamanki gibi belki bir araya gelemiyor, aynı sofraları paylaşamıyoruz ama kalplerimiz birlikte. Ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşamak için birbirinden güzel programlar hazırladık. Bu yıl sosyal medya üzerinden evlerinize konuk olacağız ve Ramazan sevincini yine birlikte yaşayacağız. Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Darıcalı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazanı Şerifini tebrik ediyorum. Cenabı Allah’tan bizleri birlik, berberlik ve sağlık içerisinde Ramazan Bayramı’na kavuşturmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

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