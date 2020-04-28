Büyükşehir’den fırınlara sıkı denetim

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, fırınlarda Ramazan pidesi denetimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe belediye zabıta ekipleriyle birlikte pide satışı yapan fırınlarda denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, denetimde çalışanların hijyen koşulları, gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve pide yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadığını denetledi. Ekipler ayrıca Covid19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge hakkında fırıncıları uyardı.

Hijyen uyarısı

Maske, bone ve eldiven takılma zorunluluğunu hatırlatan zabıta ekipleri fırınların iftara 2 saat kala faaliyetlerini durdurmaları gerektiği konusunda fırıncıları uyardı. İşyerlerinde temizlik ve dezenfeksiyonun önemine dikkat çeken zabıta ekipleri, yapılan denetimlerin halk sağlığını koruma, esnafı bilinçlendirme, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, mevcut işyeri standartlarının iyileştirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.

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