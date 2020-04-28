İzmit Körfezi'nde, kirliliğe neden olan gemilere deniz uçağıyla denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İzmit Körfezi'nde, kirliliğe neden olan gemilere deniz uçağıyla denetim

DHA

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi´nce deniz uçağı ile yapılan denetimlerde, 2019'da İzmit Körfezi´ni kirleten 13 gemi için 13 milyon lira, bu yıl ise 4 gemiye yönelik 3 milyon 751 bin lira ceza kesildi. Uçakla alçak uçuş yapılarak, gemilere denetim hissettirilirken, kontroller ve alınan önlemler ile İzmit Körfezi´nin temiz kalması sağlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla deniz kontrol uçağıyla havadan denetimler sürdürülüyor. Deniz uçağıyla İzmit Körfezi'ni kirleten gemiler ve sanayi kuruluşlarından...

İzmit Körfezi'nde, kirliliğe neden olan gemilere deniz uçağıyla denetim

<br>Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi´nce deniz uçağı ile yapılan denetimlerde, 2019'da İzmit Körfezi´ni kirleten 13 gemi için 13 milyon lira, bu yıl ise 4 gemiye yönelik 3 milyon 751 bin lira ceza kesildi. Uçakla alçak uçuş yapılarak, gemilere denetim hissettirilirken, kontroller ve alınan önlemler ile İzmit Körfezi´nin temiz kalması sağlanıyor.<br>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla deniz kontrol uçağıyla havadan denetimler sürdürülüyor. Deniz uçağıyla İzmit Körfezi'ni kirleten gemiler ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan kirlilikler tespit ediliyor. Hava şartlarının elverişli olduğu günlerde İzmit Marina´da bulunan alandan kalkan uçak ile denetim yapılıyor. Deniz uçağıyla gemilere yönelik denetimin hissettirilmesi için alçak uçuşlar gerçekleştiriliyor. 2007 yılından bu yana uçakla yapılan denetimler sayesinde, körfeze giren gemilerde, kurallara uyulmaya başlandı. Deniz uçağının yanı sıra deniz araçlarıyla da denetimler yapılırken, gemilerin atıkları, atık alım gemileriyle alınıyor. Denetimler, alınan önlemler ve denize dökülen tüm suların kontrol altına alınması sonucu İzmit Körfezi´nin temiz kalması sağlandı.<br>'KÖRFEZ, YAVAŞ YAVAŞ KENDİNE GELİYOR'<br>İzmit Körfezi'nde gemi hareketi anlamında yoğun trafik yaşandığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) Genel Müdürü Muhammet Saraç, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İZAYDAŞ üzerinden körfezin tamamını denetlediği bir uçağı var, bizler de o uçakla denetlemeler yapıyoruz. Kocaeli sınırları içerisindeki bölgelerde düzenli denetlemeler yapılıyor. Bunun yanı sıra zaman zaman da ihbara bağlı olarak da rastgele denetlemeler yapılıyor. Bu bölgede 35 civarında limanımız var. Yılda 10 bin civarında gemi girip çıkıyor bu bölgeye. Bu hareketliliğin denizimize, körfezimize zarar vermemesi için bu denetimler yıllardır yapılıyor. Gemiler buranın kontrol altında olduğunu bildiği için çok fazla cezaya gerek kalmadan kendilerine tanınan kurallar içerisinde çalışıyorlar ve böylece körfez de yavaş yavaş kendine geliyor. Bu anlamda bu uçağın etkinliği ve fonksiyonu çok önemli" dedi.<br>Kirliliği önlemenin önemli olduğunu dile getiren Saraç, "Kirliliği önlemek, kirlendiği zaman temizlemekle uğraşmaktan her zaman daha iyidir. Bu denetimin olduğu bilindiği için bunun da etkisini görüyoruz ve körfezin yeniden canlanmasına şahit oluyoruz. Bu denetimlerde pilotumuzun da yükü ağır. Özellikle büyük gemilere, kaptan köşkünden görünecek kadar yakın uçarak bu kontrollerin etkinliğini hissettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla İzmit Körfezi'nde de bu denetimler sürekli yapıldığı için gemilerimiz de kurallara uyuyorlar" diye konuştu.<br>17 GEMİ İÇİN CEZA KESİLDİ<br>Geçen yıl 13, 2020 yılında ise bugüne kadar 4 gemiye yönelik ceza kesildiğini belirten Saraç, "Geçen yıl 13 gemi bu kurallara uymamış ve 13 milyon liradan fazla ceza yemiş. 2020 yılında bu zamana kadar da 4 gemiye 3 milyon 751 bin TL para cezası kesildi. Uçağımız sadece deniz kontrolü anlamında değil imar ile ilgili kontroller, hafriyat alanındaki kontroller, orman yangınlarının kontrolleri ve hatta bazı turistik amaçlarla da kullanılacak durumda" dedi.<br>'2 LİSANSLI ATIK ALIM GEMİMİZ VAR'<br>Uçak denetimleri dışında gemilerin atıklarının da toplandığını anlatan İZAYDAŞ Genel Müdürü Saraç, "Körfeze giren gemilerin, normal faaliyetlerinden oluşan atıkların da toplanması gerekiyor. Bu anlamda 2 adet lisanlı atık alım gemimiz var. Bu gemilerimiz körfez genelindeki pis su, sintine ve evsel atıkları topluyor. Geçen yıl 10 bin civarında gemi girdi körfeze, 4 bin civarında gemiye fiilen hizmet verildi ve 12 bin ton civarında çeşitli kategorilerde atıklar toplandı. Geçen yıl da yapılan temizlik çalışmalarında körfez genelinde 400 ton civarında katı atık toplandı, bu anlamda denetimlerimiz devam edecektir" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-04-28 12:28:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye başkanı kapı kapı gezerek yardım dağıtıyor
YEREL HABERLER Belediye başkanı kapı kapı gezerek yardım dağıtıyor
Cumaköy ve Karagöllü mahalleleri birbirine bağlanacak
YEREL HABERLER Cumaköy ve Karagöllü mahalleleri birbirine bağlanacak
(Görüntülü) İzmit Körfezi'ne giren gemilere sıkı denetim deniz uçağıyla böyle yapılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) İzmit Körfezi'ne giren gemilere sıkı ...
Başiskele’de çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Başiskele’de çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ...
Büyükşehir’den fırınlara sıkı denetim
YEREL HABERLER Büyükşehir’den fırınlara sıkı denetim
Görsel şölen oluşturan lalelerin güzellikleri karşılıksız kaldı Kocaeli’de laleler açınca Körfez’in kıyıları rengarenk oldu Laleler ile oluşturulan Türk bayraklı asker figürü gökyüzünü selamlıyor
YEREL HABERLER Görsel şölen oluşturan lalelerin güzellikleri ...
Gebze’de Ramazan denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’de Ramazan denetimleri sürüyor
Askıda Gıda kampanyasına 6 market daha katıldı
YEREL HABERLER Askıda Gıda kampanyasına 6 market daha katıldı
(Görüntülü) Rögara düşen inek kurtarıldı, bacaklarına masaj yapıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rögara düşen inek kurtarıldı, bacaklarına ...
Kocaeli'de, 250 yataklı yoğun bakım hastanesi çalışmaları hızla sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de, 250 yataklı yoğun bakım hastanesi ...
Kocaeli’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
(Görüntülü) Gebze OSB Başkanı Yıldırım: Ülkemizi güzel günler bekliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gebze OSB Başkanı Yıldırım: Ülkemizi ...
Gebze OSB Başkanı Yıldırım: Ülkemizi güzel günler bekliyor
YEREL HABERLER Gebze OSB Başkanı Yıldırım: Ülkemizi güzel günler ...
Gebze’de yol bakım onarım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’de yol bakım onarım çalışmaları sürüyor
Darıca’da sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleri başlıyor
YEREL HABERLER Darıca’da sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleri ...
Körfez'e yeni bir pazar alanı
YEREL HABERLER Körfez'e yeni bir pazar alanı
(Özel) Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de vatandaşlar sokaklara akın etti ‘Evde kalın’ çağrısı yapan vatandaş, “Ben de çıktım ama pişmanım” diyerek kendini savundu Evlerinde kalmayan vatandaşlar, güneşten korunmak için saçakların altında serinledi
YEREL HABERLER (Özel) Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği ...
Kocaeli´nde 523 kişiye, 1 milyon 242 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kocaeli´nde 523 kişiye, 1 milyon 242 bin lira ceza ...
Otobüs şoförü motosikletle evine giderken kazada öldü
YEREL HABERLER Otobüs şoförü motosikletle evine giderken kazada öldü
Körfez fırınlarına Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Körfez fırınlarına Ramazan denetimi
Başiskele’de bahar temizliği sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de bahar temizliği sürüyor
Çoban Mustafa Paşa kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Çoban Mustafa Paşa kabri başında anıldı
Başiskele zabıtasından fırınlara ramazan denetimi
YEREL HABERLER Başiskele zabıtasından fırınlara ramazan denetimi
Başiskele zabıtasından fırınlara ramazan denetimi
YEREL HABERLER Başiskele zabıtasından fırınlara ramazan denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X