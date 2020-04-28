İzmit Körfezi'nde, kirliliğe neden olan gemilere deniz uçağıyla denetim

<br>Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi´nce deniz uçağı ile yapılan denetimlerde, 2019'da İzmit Körfezi´ni kirleten 13 gemi için 13 milyon lira, bu yıl ise 4 gemiye yönelik 3 milyon 751 bin lira ceza kesildi. Uçakla alçak uçuş yapılarak, gemilere denetim hissettirilirken, kontroller ve alınan önlemler ile İzmit Körfezi´nin temiz kalması sağlanıyor.<br>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla deniz kontrol uçağıyla havadan denetimler sürdürülüyor. Deniz uçağıyla İzmit Körfezi'ni kirleten gemiler ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan kirlilikler tespit ediliyor. Hava şartlarının elverişli olduğu günlerde İzmit Marina´da bulunan alandan kalkan uçak ile denetim yapılıyor. Deniz uçağıyla gemilere yönelik denetimin hissettirilmesi için alçak uçuşlar gerçekleştiriliyor. 2007 yılından bu yana uçakla yapılan denetimler sayesinde, körfeze giren gemilerde, kurallara uyulmaya başlandı. Deniz uçağının yanı sıra deniz araçlarıyla da denetimler yapılırken, gemilerin atıkları, atık alım gemileriyle alınıyor. Denetimler, alınan önlemler ve denize dökülen tüm suların kontrol altına alınması sonucu İzmit Körfezi´nin temiz kalması sağlandı.<br>'KÖRFEZ, YAVAŞ YAVAŞ KENDİNE GELİYOR'<br>İzmit Körfezi'nde gemi hareketi anlamında yoğun trafik yaşandığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) Genel Müdürü Muhammet Saraç, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İZAYDAŞ üzerinden körfezin tamamını denetlediği bir uçağı var, bizler de o uçakla denetlemeler yapıyoruz. Kocaeli sınırları içerisindeki bölgelerde düzenli denetlemeler yapılıyor. Bunun yanı sıra zaman zaman da ihbara bağlı olarak da rastgele denetlemeler yapılıyor. Bu bölgede 35 civarında limanımız var. Yılda 10 bin civarında gemi girip çıkıyor bu bölgeye. Bu hareketliliğin denizimize, körfezimize zarar vermemesi için bu denetimler yıllardır yapılıyor. Gemiler buranın kontrol altında olduğunu bildiği için çok fazla cezaya gerek kalmadan kendilerine tanınan kurallar içerisinde çalışıyorlar ve böylece körfez de yavaş yavaş kendine geliyor. Bu anlamda bu uçağın etkinliği ve fonksiyonu çok önemli" dedi.<br>Kirliliği önlemenin önemli olduğunu dile getiren Saraç, "Kirliliği önlemek, kirlendiği zaman temizlemekle uğraşmaktan her zaman daha iyidir. Bu denetimin olduğu bilindiği için bunun da etkisini görüyoruz ve körfezin yeniden canlanmasına şahit oluyoruz. Bu denetimlerde pilotumuzun da yükü ağır. Özellikle büyük gemilere, kaptan köşkünden görünecek kadar yakın uçarak bu kontrollerin etkinliğini hissettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla İzmit Körfezi'nde de bu denetimler sürekli yapıldığı için gemilerimiz de kurallara uyuyorlar" diye konuştu.<br>17 GEMİ İÇİN CEZA KESİLDİ<br>Geçen yıl 13, 2020 yılında ise bugüne kadar 4 gemiye yönelik ceza kesildiğini belirten Saraç, "Geçen yıl 13 gemi bu kurallara uymamış ve 13 milyon liradan fazla ceza yemiş. 2020 yılında bu zamana kadar da 4 gemiye 3 milyon 751 bin TL para cezası kesildi. Uçağımız sadece deniz kontrolü anlamında değil imar ile ilgili kontroller, hafriyat alanındaki kontroller, orman yangınlarının kontrolleri ve hatta bazı turistik amaçlarla da kullanılacak durumda" dedi.<br>'2 LİSANSLI ATIK ALIM GEMİMİZ VAR'<br>Uçak denetimleri dışında gemilerin atıklarının da toplandığını anlatan İZAYDAŞ Genel Müdürü Saraç, "Körfeze giren gemilerin, normal faaliyetlerinden oluşan atıkların da toplanması gerekiyor. Bu anlamda 2 adet lisanlı atık alım gemimiz var. Bu gemilerimiz körfez genelindeki pis su, sintine ve evsel atıkları topluyor. Geçen yıl 10 bin civarında gemi girdi körfeze, 4 bin civarında gemiye fiilen hizmet verildi ve 12 bin ton civarında çeşitli kategorilerde atıklar toplandı. Geçen yıl da yapılan temizlik çalışmalarında körfez genelinde 400 ton civarında katı atık toplandı, bu anlamda denetimlerimiz devam edecektir" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-04-28 12:28:39<br>

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