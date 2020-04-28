İzmit'te güzel hava insanları sokağa döktü

Bir operasyon daha! Yine ev partisi!

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<br>Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT'te havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa döküldü, PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.<br>Kentte güzel havayla birlikte, vatandaşlar sokağa çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına uymadıkları görülen vatandaşlar, özellikle PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman sosyal mesafe kuralları da ihlal edildi. Ancak genel olarak herkesin maske taktığı görüldü. Polis ekipleri kentin birçok noktasında ekip araçlarıyla anonslar yaparak sokağa çıkanlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu.<br>DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-04-28 15:02:31<br>

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