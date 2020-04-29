Kartepe’de mahalle temizlikleri sürüyor

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Covid19 önlemleri kapsamında ilçe genelinde sokak ve cadde yıkama işlemlerine titizlikle devam ediyor.

Kartepe Belediyesi, Covid19 önlemleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Covid Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kartepe genelinde mahalle, cadde ve sokakları titizlikle yıkayarak temiz kalmasını sağlıyor. Kartepe genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler titizlikle yerine getiren ekipler, Kartepe’nin 32 mahallesinde, cadde ve sokakları dezenfektenli kuyu suları ile yıkıyor. Ekipler yıkama işlemleri sırasında yol üstünde bulunan çöp konteynerlerini de yıkamayı ihmal etmiyor.

Çalışmalarını değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Covid19 önlemleri Kartepemiz genelinde titizlikle yerine getiriliyor. Ekiplerimiz hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerine getirirken, diğer taraftan dezenfekten ve yıkama işlemleri de periyodik olarak devam ediyor. Bu çalışmalarımız Covid19 önlemleri, hayat şartları normale dönünceye kadar devam edecektir” dedi.

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