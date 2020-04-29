Süt toplama kamyonetinin çarptığı üretici öldü

<br>Ergün AYAZ/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde, süt üreticisi Cafer Kurt (76) geri manevra yapan süt toplama kamyonetinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.<br>Kaza, dün Kandıra Akçabeyli Mahallesi´nde meydana geldi. Süt almak için gelen F.K. idaresindeki 41 N 7820 plakalı kamyonet, geri manevra sırasında, süt üreticisi Cafer Kurt´a çarptı. Ağır yaralanan Kurt, vatandaşların ihbarıyla gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü F.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Ergün AYAZ<br>2020-04-29 12:35:07<br>
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