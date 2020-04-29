İzmit'te, davulcudan koronavirüslü mani

<br>Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde davulcu, ramazan dolayısıyla halkı sahura kaldırırken, koronavirüsü de manilere taşıdı.<br>İzmit'in Şirintepe Mahallesi´nde oturanları sahura kaldıran davulcu, davul çalarken, maniler de söyledi. Davulcu, "Ne uyursun ne uyursun, uykuda ne bulursun, al abdesti kıl namazı belki koronadan kurtulursun" diyerek, mani okudu. Kartepe Bahçelievler Mahallesi´nde bir davulcu da sahura kaldırırken, el arabasına oturarak, davul çaldı. İzmit'in Tepetarla Mahallesi´nde ise gençler, mehter marşı ile mahalleliyi sahura kaldırdı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-04-29 13:20:22<br>

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