Girdiği evden oyun konsolu çaldı

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<br>İZMİT (Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, girdiği evden oyun konsolu çalan T.B., polisin takibi sonucu yakalandı.<br>Önceki gün, Körfez ilçesinde bir eve giren hırsız, oyun konsolunu çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak, evden oyun konsolunu çalan T.B.´yi dün Derince ilçesinde yakaladı. 8'i uyuşturucudan olmak üzere toplam 19 suç kaydı olduğu belirlenen T.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-04-29 14:01:52<br>

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