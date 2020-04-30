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Başiskele’de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

İHA

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Başiskele’de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Korona virüs ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam eden Başiskele Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden kurulan mobil dezenfekte ekipleri ilçenin her mahallesinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Salgın sebebiyle yoğun bir çalışma içerisinde olan sağlık personellerinin virüs riskinden uzak tutulmasına katkı sağlamak amaçlayan dezenfektan ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerini özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte etti.
Korona virüs ile 7 gün 24 saat mücadele eden Başiskele Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı alanları günlük dezenfekte ederken, mahalle mahalle cadde ve sokakları yıkamaya devam ediyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de yakından takip ettiği çalışmalar üç kişilik ekiple gece gündüz demeden sürüyor. Halkın yoğun olarak kullandığı alanları günlük dezenfekte eden ekipler, cadde ve sokakları da belirli plan ve programlar dahilinde deterjanlı bol köpüklü suyla yıkıyor.
Halkın sağlını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek için amacıyla ilçede faaliyet gösteren bakkal, market, fırın, postane ve eczane gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlar ile bankamatik, otobüs durakları, çöp ve geri dönüşüm konteynerleri gibi vatandaşların sık kullanılan ve dokunulan her alan düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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