Yerel gazeteyi kurşunlayanlar yakalandı

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<br>Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT´te, günlük yayınlanan yerel gazete binasına silahlı saldırı düzenleyen 6 kişi, İstanbul ve Kocaeli´de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.<br>Günlük yayınlanan Ses Kocaeli Gazetesi'nin İzmit Cedit Mahallesi´nde bulunan binası, 20 Nisan gecesi kurşunlandı. İçeride kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda, binanın camları kırıldı.<br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren 6 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler, İstanbul ve Kocaeli´de düzenlen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan F.D., S.G., E.Y., Ö.B., Y.G. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ<br>2020-04-30 15:00:11<br>

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