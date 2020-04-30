Yerel gazeteyi kurşunlayanlar yakalandı (2)

"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

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<br>2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI<br>Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yerel gazete binasına silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden F.D. ve Y.G. tutuklandı, 4 kişi ise serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ<br>2020-04-30 19:38:41<br>

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