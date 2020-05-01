1 Mayıs'ta onlar çalıştı

Astrolog Şebnem Ekşib açıkladı! Normal hayat diye bir şey yok

<br>Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü´nde, temizlik ve yol yapım işçileri, çalışmaya devam etti.<br>Koronavirüs ile mücadele kapsamında, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 ilden biri olan Kocaeli´de sessizlik hakim oldu. İzmit kent merkezinde ise temizlik işçileri sokak ve caddeleri temizlemeye devam etti. Doğu Kışla mevkisinde dün kurulan pazar alanı da bu sabah saatlerinde belediye ekiplerince süpürüldükten sonra yıkandı.<br>Yol yapım işçileri ise Orduevi mevkisinde bulunan Seka Park Tüneli üzerini ulaşıma kapatarak asfalt yenileme çalışması yaptı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-05-01 11:38:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.