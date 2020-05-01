1 Mayıs´ta çalışan işçilere gül verdi

<br>İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 1 Mayıs İşçi Bayramı´nda, İzmit´te çalışan belediye personelini ziyaret ederek, gül verdi.<br>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle İzmit´te çalışan belediye personelini ziyaret etti. Balamir Gündoğdu, Seka tünel üstünde ve İzmit Mehmet Ali Paşa Zincirlikuyu Caddesi´nde üst yapı çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı tebrik ederek, gül verdi.<br>Büyükşehir Belediyesi'nin her koşulda vatandaş için çalıştığını ifade eden Genel Sekreter Gündoğdu, "1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle sahada çalışan işçilerimizi ziyaret ettik. Bugün 1 Mayıs işçi bayramı ama vatandaşlarımıza hizmet için personelimiz çalışıyor. Alın teri ve emeğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden işçilerimiz bayramını kutladık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ<br>2020-05-01 16:39:07<br>
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