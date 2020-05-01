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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, 1 Mayıs’ta çalışan işçilerin bayramını kutladı

İHA

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, 1 Mayıs’ta çalışan işçilerin bayramını kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle İzmit ilçesinde çalışan belediye personelini ziyaret etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 1 Mayıs işçi bayramında çalışan belediye personelini yalnız bırakmadı. 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle İzmit ilçesinde çalışan belediye personelini ziyaret eden Gündoğdu’ya, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya da eşlik etti.
Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun ilk durağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üst yapı çalışması yapılan Seka tünel üstü oldu. Üst yapı çalışmaları yapan işçilerin 1 Mayıs işçi bayramını tebrik eden Genel Sekreter Gündoğdu, işçileri tek tek kutlayıp çiçek takdim etti. Gündoğdu, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ardından, üst yapı çalışması yapılan İzmit Mehmet Ali Paşa Zincirlikuyu Caddesi'ni ziyaret etti. Burada da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı tebrik eden Gündoğdu, işçileri tek tek kutlayıp çiçek takdim etti.

“Her zaman işçinin yanındayız”
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin her koşulda vatandaşlar için çalıştığını ifade eden Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, “1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle sahada çalışan işçilerimizi ziyaret ettik. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı ama vatandaşlarımıza hizmet için personelimiz çalışıyor. Alın teri ve emeğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden işçilerimiz bayramını kutladık. Onlara çiçek takdim edip, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın selamlarını ilettik. Her zaman işçinin yanındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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