Salgın nedeniyle atlı spor kulübü, zor günler geçiriyor

<br>Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran Gebze Atlı Spor Kulübü´nün başkanı Halit İpek, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bünyelerinde bulunan 25 atın bakımında zorlandıklarını belirterek, destek istedi. <br>Gebze´nin Cumaköy Mahallesi´ndeki Gebze Atlı Spor Kulübü, koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmaması için alınan önlemler gereği işletme faaliyetlerini durdurdu. Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek, bünyelerinde bulunan 25 atın beslenmesi ve bakımında zorluk yaşadıklarını belirterek, devletten ve yerel yönetimlerden destek beklediğini dile getirdi. <br>Halit İpek, "Bu atlar, nitelikli atlar, her gün belli ölçekte besinlerini almaları gerekiyor. Günlük yaklaşık bin lira giderimiz var, çalışanlarımız hariç. Böyle olunca sıkıntıya giriyoruz. Bu virüsün ne kadar süreceği ve yasakların ne zaman kalkacağı belli değil. Şu anda sahipsiz bir durumdayız. Olağanüstü şartlardayız. Her canlının yaşama hakkı var, sosyal devlet bunları karşılamak zorunda. Devletimizi de anlıyoruz ama nihayetinde bunlarınki de can. Destek bekliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut IŞIK<br>2020-05-02 10:44:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.