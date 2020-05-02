İzmit’te ‘Askıda Gıda’ projesine destek artıyor

İzmit Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi aileler ile yardımseverleri buluşturduğu ‘Askıda Gıda’ kampanyası zincirine 5 market daha katıldı.

İzmit Belediyesi’nin korona virüs sebebiyle ihtiyaç sahibi aileler ile yardımseverleri buluşturduğu ‘Askıda Gıda’ kampanyası Ramazan ayında daha da yaygınlaştı. Çok sayıda vatandaşa gıda ulaştırılmasının sağlandığı kampanyaya 5 market daha katıldı. Vatandaşların alışveriş yaparken ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere birer ürün daha fazla alarak bıraktıkları dayanışma askılarının konulduğu marketlerin sayısı günden günden güne artarak kent geneline yayılıyor. Dayanışma askılarına bırakılan ürünler gün sonunda İzmit Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine iletiliyor.

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