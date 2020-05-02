Karlar eriyince, çöpler ortaya çıktı

<br>Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin turistik ilçesi Kartepe etekleri ile Maşukiye bölgesinde, karlar eriyince, kış aylarında gelen piknikçilerin bıraktığı çöp yığınları ortaya çıktı.<br>Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kartepe'de çöp sorunu yaşanıyor. Kış aylarında kaymak, sucuk-ekmek yemek ve doğada güzel vakit geçirmek isteyenler Kartepe'ye akın ediyor. Ancak bazı tatilcilerin bıraktıkları çöpler, zamanla kar altında kalıyor. Havaların ısınmasıyla da gün yüzüne çıkıyor.<br>Bu ilkbaharda da karlar eridi ve tatilcilerden kalan çöp yığınları ortaya çıktı. Kartepe'nin eşsiz doğasını kirleten çöp yığınlarının, bazı noktalarda su kanallarını tıkadığı da görüldü.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR<br>2020-05-02 14:18:06<br>
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