Karantinası biten vatandaştan anlamlı not

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Yurdu’nda kalan karantinası biten bir vatandaşın yurttan çıkmadan önce bıraktığı not duygulandırdı.

Kocaeli’de 14 gün önce Libya'dan tahliye edilen ve yurda yerleştirilen 101 vatandaş karantina sürelerinin sona ermesinin ardından evlerine gönderildi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayanlar arasında bulunan Tahir Kaya isimli vatandaş ise, yurttan çıkmadan önce kaldığı odaya bir mektup bırakarak, öğrencilerden yurt görevlilerine kadar herkese teşekkür etti. Yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti anlatan Kaya, devletin kendilerine sunduğu imkanlar sayesinde daha önce savaş nedeniyle tahliye edildiği Libya'dan bu kez korona virüs nedeniyle tahliye edildiğini ifade etti.



"Teşekkür ediyorum"

Karantinadan sonra evine dönen Kaya, mektubunda şu ifadelere yer verildi:

“Karantina süresi boyunca bizlere emeği geçen başta büyük devletimiz olmak üzere yurt yönetimine, fedakârca çalışan sağlık çalışanlarına, polislerimize, bizleri aç bırakmamak için günde 3 öğün yemek pişiren ve dağıtan arkadaşlara, her türlü ihtiyacımızı karşılayan AFAD, temizlik görevlilerine, sürekli eksikliklerimizi karşılayan kantin görevli arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere odalarını açan öğrenci kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Devletimizin büyüklüğünü zor durumda kalmayan anlayamaz. Ben ikinci kez tahliye edildim. Birincisi 2010’da Libya’da savaş çıktığında tahliye edildim; ikincisi 17 Nisan 2020’de Korona illetinde tahliye edildim. Devletimiz hiçbir zaman vatandaşlarına sırtını çevirmemiştir. Bu yüzden devletime, her türlü yardımdan dolayı özel olarak çok teşekkür ediyorum. Karantina sürecinde herhangi bir kusurumuz olduysa özür dilerim. Herkes hakkını helal etsin”

