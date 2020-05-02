10 yıl arayla Libya'dan 2'nci kez tahliye edilen Kaya'dan teşekkür mektubu

<br>Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)LİBYA'dan döndükten sonra İzmit'teki Gazi Süleyman Paşa Yurdu'nda karantinaya alınan Tahir Kaya, evine gitmeden önce odasına bıraktığı mektupta, "Devletimizin büyüklüğünü zor durumda kalmayan anlayamaz" dedi. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Nisan ayında, özel uçakla Libya'dan İstanbul Havalimanı'na getirilen 101 kişi, 14 günlük karantina için İzmit'teki Gazi Süleyman Paşa Yurdu'na yerleştirdi.<br>Karantina süreleri 1 Mayıs'ta dolan 101 vatandaş, evlerine gönderildi. <br>Evine gönderilen vatandaşlardan Tahir Kaya ise, bir mektup yazarak odasına bıraktı. Mektubuna sağlık çalışanlarına, yurt görevlilerine ve AFAD personeline teşekkür ederek başlayan Kaya, Libya´dan 2 kez tahliye edilerek, yurda getirildiğini anlattı. 2010 yılında Libya'daki savaş nedeniyle Türkiye'ye getirildiğini belirten Tahir Kaya, "Devletimizin büyüklüğünü zor durumda kalmayan anlayamaz. Ben ikinci kez tahliye edildim. Birincisi 2010'da Libya'da savaş çıktığında, ikincisi 17 Nisan 2020'de korona illetinde tahliye edildim. Devletimiz hiçbir zaman vatandaşlarına sırtını çevirmemiştir. Bu yüzden devletime, her türlü yardımdan dolayı özel olarak çok teşekkür ediyorum. Karantina sürecinde herhangi bir kusurumuz olduysa özür dilerim. Herkes hakkını helal etsin" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR<br>2020-05-02 15:03:46<br>

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