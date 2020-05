Kartepe'de baharın güzellikleri ortaya çıktı

<br>Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, ormanlarda baharın güzellikleri ortaya çıkmaya başladı. Her yer yeşile bürünürken, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tüm mesire alanları boş kaldı. <br>Kartepe'de ormanlarda bahar ile birlikte doğa canlanmaya başladı. Her yer yeşil örtü ile kaplanırken, kır çiçekleri açtı. Kartepe´de bazı kesimlerde hala kar bulunurken, karların erimesiyle oluşan geçici akarsular doğaya can verdi. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla piknik alanları ve mesire yerlerinin kapatıldığı Kartepe'de, doğa kendisini yeniledi. Kuş cıvıltıları ve doğanın güzelliği huzur veriyor. <br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR<br>2020-05-03 11:46:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.