Ramazan'da evsiz kalan aileye Büyükşehirden yardım eli Yeni doğan bebekleri ile dışarıda kalan çift yenilenen yuvalarına kavuştu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelince bebekleri ile evsiz kalan aileye Büyükşehir Belediyesi yardım eli uzatarak evini yeniledi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce dünyaevine giren Morgül çiftinin evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında evdeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, Morgül çifti ise korona virüs salgını günlerinde evsiz kaldı. Covid19 salgını nedeniyle bir süredir işe de gidemeyen ve yangından sonra bebekleri doğan baba Erdem Morgül’ün yardımına ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişti. Morgül ailesinin evine giden Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, aileye afet yardımı ve afet destek paketi yardımı yaptı.



"Yuvam yeniden kuruldu"

Ekipler, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evi ve eşyaları yeniledi. Baba Erdem Morgül, “3 hafta önce elektrik tesisatından çıkan yangın nedeniyle evim yandı. Eşim de hamileydi. Ülkemizde etkili olan korona virüs salgını nedeniyle işe de gidemiyorum. Bir de bunun üzerine çıkan yangın nedeniyle evsiz kaldım. Yangından sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bize ulaşıldı. Belediye tarafından evim onarıldı ve eşyalarım da alındı. Yangından sonra çocuğum dünyaya geldi. Şu an evimizde oturmaya başladık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanımız sayesinde yuvam yeniden kuruldu” dedi.

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