2 kardeşin polislere saldırdığı anlar kameraya yansıdı

<br>Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek motosikletle gezen 2 kardeş polisin `dur´ ihtarına uymadı. Kardeşler kendilerini durduran polislere saldırırken, polis ile yumruk yumruğa girdikleri anlar cep telefonuyla görüntülendi. 2 polisi yaralayan, 2 kardeşe 30 gün ev hapsi cezası verildi.<br>Dün, Gebze Barış Mahallesi Barış Caddesi´nde meydana gelen olayda, polis sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen motosikletle gezen 2 gence `dur´ ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan kişiler, bir süre sonra durduruldu. Polis, Murat I.(23) ve Uğur I.´nın kimliklerini kontrol etmek istedi. 2 kardeş polise yumruk atarak saldırdı. 2 kardeş polis memurlarıyla yumruk yumruğa birbirine girdi. Takviye ekiplerin gelmesiyle 2 kardeş güçlükle kontrol altına alınarak gözaltına alındı. Yaşanan olayda yaralanan bir polis memurunun eli alçıya alındı, bir polis memuru ise omzundan yaralandı.<br>Emniyetteki işlemlerin ardından Murat I. ve Uğur I. adliyeye sevk edildi. 2 kardeşe 30 gün ev hapsi cezası verildi. 2 kardeşin polislere saldırması ve polislerle yumruk yumruğa birbirlerine girdikleri anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-05-04 16:23:22<br>
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