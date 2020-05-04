İmamlar, bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi

<br>Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde cami imamı Ahmet Yılmaz, meslektaşları ile birlikte caminin yanında bulunan bakkalın yaklaşık 8 bin TL olan veresiye borcunu ödedi. <br>Karamürsel Ereğli Arif Hoca Mahallesi'ndeki Hacı Yaşar Çiçek Camii'nin imamı Ahmet Yılmaz, meslektaşlarıyla birlikte koronavirüs salgını nedeniyle bir iyilik yapmak istedi. Aralarında para toplayan imamlar, Yılmaz'ın görevli olduğu caminin yanındaki bakkala giderek veresiye defterindeki yaklaşık 8 bin TL´lik borcu ödedi. Borcu ödedikten sonra defteri alan imamlar, farkındalık oluşturmak adına veresiye defterini geri dönüşüm kutusuna attı.<br>Defteri satın almak için tanıdıklarından yardım istediğini söyleyen Ahmet Yılmaz, "2007 yılından beri bu mahallede imam hatip olarak görev yapmaktayım. Bu mahalledeki herkese kapı kapı gitmişliğimiz vardır. Herkesin evini kapı numarasına kadar bilirim. Akşam evde otururken mahallemizin bakkal defterini satın almak geldi aklıma. Telefonumda kayıtlı olan iş adamlarımızın numaralarını tek tek aramaya başladım. Böyle bir iyilik hareketine katkı verip veremeyeceklerini sordum. Allah razı olsun, benim çağrıma misliyle cevap verdiler. Hatta iş adamı bir ağabeyimiz, 'Defterin miktarı ne kadar olursa olsun, hiç gözünün yaşına bakmadan o defteri al' dedi bana. Öyle bir geri dönüş oldu ki, o ağabeyimize sıra gelmeden biz defteri satın aldık" dedi.<br>Borcu ödenen mahalle halkının büyük bir şok yaşadığını söyleyen imam Yılmaz, "Bir farkındalık oluşması adına bakkalımızın defterini mahallemizdeki geri dönüşüm kutusuna attık. Takribi 8 bin küsur TL bir borç vardı. Biz 13 kişi birleşerek bu borcu ödedik. Sağolsunlar, meslektaşlarımla birlikte geldik. Bakkala da sürpriz oldu. O da çok etkilendi, çok duygulandı. Bu şekilde defteri aldık. Mahallelilerden borçlarını ödemeye gelenler olmuş. Çok büyük bir şok yaşamışlar. Onlar da çok duygu dolu anlar yaşamışlar. Böyle bir dar zamanda, bu virüs hasebiyle insanların çoğu işini kaybetti. İnsanlara ilaç gibi geldi" diye konuştu.<br>İmamlar defteri almak istediğinde çok duygulandığını anlatan bakkal Ali Torun ise, "Ahmet hocam, yanında Fatih hocam ve Resul hocamla birlikte geldi. Bana defteri satın almak istediklerini söylediler. Bir an durakladım. Gerçekten içim doldu. 'Başımla gözüm üstüne. Yardım eden herkesten Allah razı olsun' dedim. Biz de bir şeyler yaptık. Sonra defteri aldılar. Beraber gidip defteri geri dönüşüme attık. Pazartesi günü müşteriler borçlarını ödemeye geldiğinde çok dua ettiler. Duygulandılar, gözleri yaşardı" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-05-04 17:13:11<br>

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