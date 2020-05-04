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Çayırova’da 15 günde üretilen 300 bin maske dağıtıldı

İHA

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin imkânları ile 15 günde üretilen 300 bin maskeyi hijyen paketi ile birlikte ilçede ikamet eden 40 bin haneye dağıttıklarını söyledi.

Çayırova’da 15 günde üretilen 300 bin maske dağıtıldı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin imkânları ile 15 günde üretilen 300 bin maskeyi hijyen paketi ile birlikte ilçede ikamet eden 40 bin haneye dağıttıklarını söyledi.
Türkiye’de koronavirüs salgınının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren harekete geçen, tedbirleri sıkı, titiz ve hassas bir şekilde yerine getiren ve takibini yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, halkın sağlını korumak ve virüsün yayılmasına engel olmak için önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bir yandan dezenfekte, denetim ve vefa destek ekipleriyle korona virüsle etkin bir şekilde mücadele eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, zorlu süreçte vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu maskeleri belediyenin imkânları ile üreterek ilçede bulunan 40 bin haneye dağıttı. Daha ekonomik ve daha hızlı olması için kültür merkezinde maske üretimi yapan Çayırova Belediyesi, günde 20 bin olmak üzere 15 günde toplam 300 bin maske üretti.
40 bin haneye dağıtıldı
150 kişilik ekiple sahaya inen Çayırova Belediyesi, 15 günde üretilen 300 bin maskeyi 9 mahallede kapı kapı vatandaşlara dağıttı. İçinde kolonya, dezenfektan, maske ve ıslak mendil bulunan hijyen paketleri 40 bin haneye ev ev verildi.
Salgın bitene kadar devam edecek
Vefa destek ekipleriyle mahallelerde vatandaşlara maske dağıtan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, halkımızın ihtiyacı olan maskeyi, daha ekonomik ve hızlı olması için belediyenin imkânları ile ürettiklerini ve 15 gün içinde kapı kapı gezerek vatandaşlara dağıttıkların söyledi. İçinde maske olan hijyen paketlerini 40 bin haneye ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, salgın bitene kadar maske üretiminin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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