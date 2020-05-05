Konteyner hırsızları, kaçak kazı yaparken yakalandı

<br>Engin AKGÜN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT´te, konteyner çalanları takibe alan jandarma, ormanda define aradıkları sırada yakaladı. Kaçak kazı yapan 4 kişi, gözaltına alındı.<br>İzmit'in Yassıbağ Mahallesi´nde, A.T.´ye ait konteyner çalındı. A.T.´nin konteyneri ve içindeki ev eşyalarının çalındığını bildirmesi üzerine jandarma, araştırma başlattı. Jandarma, konteynerin yüklendiği aracın plakasını tespit etti. Plaka Takip Sistemi´nden yola çıkılarak, 4 kişinin kimliği belirlendi. Yapılan araştırma sonucu Gebze'nin Ovacık Mahallesi´ndeki ormanlık alanda define bulmak için kaçak kazı yapan M.P., T.U., K.G. ve T.K. yakalandı. Kazıda kullanılan cihaz ve aletlere el koyuldu. Çalınan konteyner ise 4 kişinin gösterdiği yerde bulundu. Şüpheliler, `hırsızlık', 'Orman Kanunu'na muhalefet' ve 'izinsiz kazı yapmak´ suçlarından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Engin AKGÜN<br>2020-05-05 12:00:32<br>
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