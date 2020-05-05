Gebze’de Pazar yerlerinde denetimler sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gebze’de Pazar yerlerinde denetimler sürüyor

İHA

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gebze’de Pazar yerlerinde denetimler sürüyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına demir bariyer koyarak 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların pazar içerisine alınmayacağı konusunda kontrolü sağlayıp, pazar girişinde dezenfektan standı kuruyor. Zabıta ekipleri ayrıca vatandaşlara ve esnaflara düzenli olarak maske dağıtıyor. Pazarcılara genelge kapsamında maske ve eldiven takmaları, kişisel hijyen kurallarına uymaları, yoğunluğu dağıtmak için tezgâhlar arası 3 metre kuralının ihlal etmemeleri, ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilere temas edilmeden doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek poşetlenmesi ve satışının yapılması konusunda uyarılarda bulunan zabıta ekipleri kurallara uymayanlar hakkında da yasal işlem uyguluyor.
Pazarlarda denetimlerin aynı yoğunlukta devam edeceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle CumartesiPazar günleri kurulan semt pazarlarının Cuma günleri kurulması uygulamasının devam edeceği bilgisi de verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OSB’lerde yapılan taramalarda 28 işçinin test sonucu pozitif çıktı Kocaeli’de kurulan KOVİD-19 tarama merkezinde işçilere korona virüs testi yapılıyor İstanbul, Ankara ve Bursa'da çalışanlar için KOVİD-19 Tarama Merkezi kurulaca
YEREL HABERLER OSB’lerde yapılan taramalarda 28 işçinin test sonucu ...
Başiskele’de korona virüs önlemleri aksatılmıyor
YEREL HABERLER Başiskele’de korona virüs önlemleri aksatılmıyor
Başkan Büyükakın ‘’Bizim davamız memlekete hizmet davasıdır’’
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın ‘’Bizim davamız memlekete hizmet ...
Kocaeli´de işçilerin koronavirüs testi, Covid-19 Tanı Merkezi´nde yapılacak
YEREL HABERLER Kocaeli´de işçilerin koronavirüs testi, Covid-19 Tanı ...
Konteyner hırsızları, kaçak kazı yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Konteyner hırsızları, kaçak kazı yaparken yakalandı
Kocaeli’de yollar düzenli olarak temizleniyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de yollar düzenli olarak temizleniyor
Başkan Hürriyet, Kocaelispor’a 2. Ligde başarılar diledi
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, Kocaelispor’a 2. Ligde başarılar ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden hastaları sevindiren proje
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden hastaları ...
Dilovası Belediyesi’nden bilgisayar ödüllü kompozisyon yarışması
YEREL HABERLER Dilovası Belediyesi’nden bilgisayar ödüllü ...
İzmit Belediyesi kuaförleri dezenfekte edecek
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi kuaförleri dezenfekte edecek
(Özel) Ramazan davulcuları, klarnet ve darbukalarıyla sokakları şenlendirerek bahşiş topladı Ramazan davulcuları bahşiş toplama yöntemleriyle vatandaşları doyasıya eğlendirdi
YEREL HABERLER (Özel) Ramazan davulcuları, klarnet ve darbukalarıyla ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve polise yumruk atan kardeşlere 30 gün ev hapsi cezası İki kardeşin yumruk attığı polis memurlarına 3 gün rapor verildi
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve polise yumruk atan ...
Çayırova’da 15 günde üretilen 300 bin maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Çayırova’da 15 günde üretilen 300 bin maske dağıtıldı
(Görüntülü) İmamlar, bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İmamlar, bakkalın veresiye defterindeki ...
İmamlar, bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi
YEREL HABERLER İmamlar, bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi
2 kardeşin polislere saldırdığı anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER 2 kardeşin polislere saldırdığı anlar kameraya ...
Başiskele’de çöp ve geri dönüşüm konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Başiskele’de çöp ve geri dönüşüm konteynerleri ...
KO-MEK bir milyonuncu maskeyi üretti
YEREL HABERLER KO-MEK bir milyonuncu maskeyi üretti
(Görüntülü) Sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon yeşil alana girdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon ...
(Özel) Kocaeli'de işçilere korona virüs taraması yapılıyor OSB'lerde yapılan yaklaşık 10 bin testte pozitif vak'a oranı yüzde 1'in altında Sanayi kuruluşlarında 24 saat korona virüs tarama mesaisi
YEREL HABERLER (Özel) Kocaeli'de işçilere korona virüs taraması ...
Gebze fırınlarında denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Gebze fırınlarında denetimler sürüyor
Kartepe’nin büyükleri yalnız değil
YEREL HABERLER Kartepe’nin büyükleri yalnız değil
Fatih Sultan Mehmet Han Gebze’de dualarla anıldı
YEREL HABERLER Fatih Sultan Mehmet Han Gebze’de dualarla anıldı
Kent genelindeki yeşil alanlar temizleniyor
YEREL HABERLER Kent genelindeki yeşil alanlar temizleniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X