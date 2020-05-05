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Başkan Büyükakın ‘’Bizim davamız memlekete hizmet davasıdır’’

İHA

Başkan Büyükakın ‘’Bizim davamız memlekete hizmet davasıdır’’

Çalışma ekibiyle telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “bizim davamız memlekete hizmet davasıdır” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanlarının katılımlarıyla video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Dünya genelinde ve Türkiye’de salgın bir hastalık haline gelen korona virüs (Covit19) ile mücadele kapsamında İSU’nun sürdürdüğü çalışmalar ve önlemler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızın her platformdan dile getirdiği taleplere hızlı bir şekilde cevap vermeyi sürdüreceğiz. Bizlerin ahdi halkımıza hizmettir ve buna sadık bir şekilde yol yürüyoruz. Unutmayalım ki bizim davamız memlekete hizmet davasıdır” dedi.
İSU’nun yöneticileriyle olan toplantısında konuşan Başkan Büyükakın, “Bizler önce vatanım, önce milletim diyenleriz. Şunu da vurgulamak isterim ki bizim mücadelemiz ülkemizi ve şehrimizi aydınlık geleceğe yepyeni ufuklara kavuşturma mücadelesidir. Hassasiyetimiz, milletimizdir. Memleketimize ve Kocaeli’mize sevdalı kadrolar olarak dün nasıl çok çalıştıysak, bugünde çalışıyoruz ama yarın daha çok çalışacağız” diye konuştu.
Kocaeli genelinde yapılan altyapı yatırımları, altyapı kolektör hatları, mazgal ve ızgaralar ile dere temizlik çalışmaları, işletmecilik alanındaki çalışmalar hakkında da detaylı bir sunum alan Başkan Büyükakın, korona ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının çok iyi değerlendirilmesinin talimatını da verdi. Vatandaşların her türlü ve her platformdan gelen taleplere hızlı bir şekilde cevap vereceğiz diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Tüm çalışmalarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının en verimli şekilde kullanmaya gayret edelim. Suyun sağlıklı ve kesintisiz ulaştırılmasının önemi bu dönemde bir kez daha öne çıktı. Bu hassasiyetle çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Gebze Ctp hat deplasesi inşaatı, Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kartepe Köseköy Kazım Karabekir Caddesi yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon yapımı başta olmak üzere, Kandıra sahil bölgesi atıksu terfi merkezleri revizyonu İnşaatı yanı sıra İzmit Nebihoca içme suyu ve kanalizasyon inşaatı, İzmit Kısalar Pirceler, Kandıra Sarıahmetler ve Kandıra GİOSB içme suyu inşaatı hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, Darıca ve Gebze ilçeleri muhtelif cadde ve sokaklarda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatlarının geldiği son durumu hakkında detaylı bir sunum da aldı. Saha çalışmalarında görevli personellerin her türlü güvenlik önlemleri almasına dikkat edilmesini isteyen Başkan Büyükakın, “Korona salgını nedeniyle kentimize hizmet eden çalışanlarımızın dünyayı saran bu salgına karşı tüm kişisel önlemlerini aldıklarına çok özen gösterelim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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