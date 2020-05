Kaçak define avcılarını aralarında çıkan anlaşmazlık ele verdi

Kocaeli'de kaçak kazı yapan şahıslar, aralarında çıkan anlaşmazlık yüzünden birbirlerini ele verdi. 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, 28 Nisan tarihi gece 21.000 sıralarında, İzmit ilçesi Yassıbağ Mahallesi Toygaroğlu Mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. isimli bir şahıs, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek kendisine ait arsasında bulunan konteynerinin ve içinde bulunan yatak, yorgan, koltuk soba gibi yaşam malzemelerinin çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından yola çıkılarak gerçekleştirilen araştırmalar sonrasında konteyneri çalan şahısların M.P., T.U., K.G. ve T.K. olduğunu, çalınan konteyneri Gebze İlçesi Ovacık köyüne götürdüklerini tespit etti. Bunun üzerine adrese giden ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda şüphelilerin kazı yaparken kullandığı karot makine motoru, haberleşme telsizi, define arama dedektörleri, define aramada kullanılan çelik tel, karot makine uçları ve dedektör çantası ele geçirildi.



Mağdur değil, şüpheli çıktı

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, eşyalarının çalındığını söyleyip mağdur gibi gözüken A.T.’nin, yakalanan şahıslarla birlikte kaçak kazılar yaparak define aradığı ortaya çıktı. Şahısların aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktığı, daha sonra da diğer ortakların A.T. isimli şüpheliye sormadan konteyneri alıp gittikleri öğrenildi. A.T.’nin de buna sinirlenerek arkadaşlarını ihbar ettiği belirtildi.

Öte yandan yakalanan 4 kişi hakkında ‘Hırsızlık, Orman Kanuna Muhalefet ve İzinsiz Kazı Yapmak’ suçlarından adli tahkikata başlandı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.T. isimli şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

