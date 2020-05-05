Köpekler, buzağılar ile tavuklara saldırdı

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<br>Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, sokak köpekleri, Mustafa Karateke´ye ait buzağılar ile tavuklara saldırdı. 3 buzağı yaralandı, 30 tavuk telef oldu.<br>Gebze Tepeköy Mahallesi´nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Mustafa Karateke, bölgedeki başıboş köpeklerin aç kalmaları nedeniyle hayvanlarına saldırdığını söyledi. Karateke, köpeklerin saldırısında 3 buzağının yaralandığını, 30 tavuğun telef olduğunu belirtti.<br>Meranın hayvancılık için uygun hale getirilmesini ve önlem alınmasını isteyen Mustafa Karateke, "Meralarda otlayan 130 büyükbaş hayvanım var. Başıboş köpekler buzağılarıma saldırdı, 3 buzağı yaralandı, 30 tavuk telef oldu. Hayvancılık yapan Yörükleriz. Mera, hayvancılık yapan Yörükler için düzenlenerek, hayvancılık yapmamıza imkan sağlansın" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut IŞIK<br>2020-05-05 17:16:09<br>

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