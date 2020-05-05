İnşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dengesini kaybederek inşaatın 3. katından aşağı düşen işçi hayatını kaybetti.



Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Keleş (57) isim vatandaş, çalıştığı inşaatın 3. katında dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Keleş Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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