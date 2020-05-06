Gebze’de semt pazarları Cuma günü kurulacak

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Gebze Belediyesi, korona virüs nedeni ile ilçede semt pazarlarının 8 Mayıs Cuma günü kurulacağını duyurdu.

Gebze Belediyesi, korona virüs virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçede semt pazarlarının 8 Mayıs Cuma günü kurulacağını açıkladı. Mevlana Kapalı pazarı yine mevcut yerinde Cuma günü, Cumartesi günü kurulan Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu semt pazarları ile Pazar günü kurulan İstasyon ve Hürriyet semt pazarları 08 Mayıs Cuma günü mevcut yerlerinde kurulacak.

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