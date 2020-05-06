Gıda yardımı yapan Başkan Şayir’e teşekkür

Dilovası Eleşkirtliler Derneği Başkanı Mahmut Kocabay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e Ramazan kolisi ve patates soğan yardımından dolayı örnek göstererek teşekkür etti.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede yaşayan vatandaşlara Ramazan kolisi ve patates soğan yardımında bulundu. Başkan Şayir’in başlattığı proje ilçede yaşayan STK’ların da takdirini topladı. Dilovası’nda faaliyet gösteren Ağrı Eleşkirtliler Dernek Başkanı Mahmut Kocabay da açıklama yaparak Başkan Şayir’e teşekkür etti. Kocabay Yaptğı açıklamada, “Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında evlerinde kalan ve ekonomik anlamda da zor günler geçiren halkımızın bu zorlu sürecinde ve başlayan Ramazan ayı nedeniyle Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir örnek bir çalışmaya imza atmıştır” ifadelerine yer verdi.

“İlçede bulunan tüm hanelere ücretsiz olarak gıda yarım paketlerinin yanı sıra patates ve soğan dağıtarak güzel bir dayanışmaya vesile olmuştur” ifadelerine yer veren Kocabay, “Yaklaşık üç haftadır gece gündüz demeden yapılan yardımlara zaman zaman katılarak bu güzel çalışmaya katkı sunmaktan gurur duydum. Sosyal belediyeciliğe örnek olacak bu güzel çalışmadan dolayı başta Belediye Başkanımız Hamza Şayir olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcılarına, Birim Müdürlerine ve sahada canla başla yardımların ulaşmasını sağlayan tüm ekibine hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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