5 yıldır aranan cinayet zanlısı, Kocaeli'de yakalandı

<br>ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde, 5 yıl önce Kars´ta cinayet olayına karışması nedeniyle hakkında `kasten öldürme ve yaralama´ suçundan yakalama kararı olan M.T., gözaltına alındı. <br>Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında Kars´ta cinayet olayına karıştığı belirtilen ve hakkında `kasten öldürme ve yaralama´ suçundan yakalama kararı olan M.T.´nin, Çayırova´da bulunduğunu belirledi. Polisin eve düzenlediği operasyonda, M.T. yakalanarak, gözaltına alındı. M.T., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Haluk TURGUT<br>2020-05-06 16:21:20<br>
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