5 yıldır aranan cinayet zanlısı, Kocaeli'de yakalandı

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde, 5 yıl önce Kars´ta cinayet olayına karışması nedeniyle hakkında `kasten öldürme ve yaralama´ suçundan yakalama kararı olan M.T., gözaltına alındı. <br>Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında Kars´ta cinayet olayına karıştığı belirtilen ve hakkında `kasten öldürme ve yaralama´ suçundan yakalama kararı olan M.T.´nin, Çayırova´da bulunduğunu belirledi. Polisin eve düzenlediği operasyonda, M.T. yakalanarak, gözaltına alındı. M.T., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Haluk TURGUT<br>2020-05-06 16:21:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.