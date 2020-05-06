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5 yıldır firari olan cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

İHA

Kars'da 2015 yılında işlenen bir cinayetin zanlısı olarak aranan şahıs, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 yıldır firari olan cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

Kars’da 2015 yılında işlenen bir cinayetin zanlısı olarak aranan şahıs, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre 2015 yılında Kars’ta bir cinayet olayına karıştığı ve hakkında “Kasten öldürme ve yaralama” suçlarından yakalama kararı bulunan M.T. isimli şahsın Çayırova ilçesinde olduğu ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Operasyonda M.T. adlı şahıs, saklandığı ikamette polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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