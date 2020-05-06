5 yıldır firari olan cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

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Kars’da 2015 yılında işlenen bir cinayetin zanlısı olarak aranan şahıs, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre 2015 yılında Kars’ta bir cinayet olayına karıştığı ve hakkında “Kasten öldürme ve yaralama” suçlarından yakalama kararı bulunan M.T. isimli şahsın Çayırova ilçesinde olduğu ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Operasyonda M.T. adlı şahıs, saklandığı ikamette polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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