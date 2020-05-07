Kocaeli'de, tahrip edilen kedi yuvaları yenilendi

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<br>GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, Çoban Mustafa Paşa Camii´nin bahçesinde bulunan ve tahrip edilen kedi yuvaları, belediye ekiplerince yenilendi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan tarihi Çoban Mustafa Paşa Camii´nin bahçesinde, sokak kedileri için oluşturulan kedi yuvaları, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, cami bahçesindeki kedi yuvalarını yeniledi. Kırılan ve tahrip edilen yuvalar yerine ahşap kedi evlerini yerleştiren ekipler, cami bahçesinde bulunan besleme istasyonlarını da yenileriyle değiştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında da belirlenen noktalarda sokak hayvanlarına mama ve su takviyesi yapılacağını bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-05-07 10:56:20<br>

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